Pop, trap, axé e sertanejo: Universo Spanta divulga line-up para 2025

Os Garotin, Filipe Ret, Ludmilla e BK' estão confirmados no segundo final de semana. O último dia do festival, domingo (19), vai prestar uma homenagem aos 75 anos do trio elétrico e 40 anos de axé, com Ivete Sangalo, Bell Marques, Daniela Mercury e Armandinho, Dodô e Osmar, artistas que fizeram e fazem história no carnaval do Brasil.

Para Max Viana, diretor artístico do Festival Universo Spanta, em 2025 o line-up vai entregar exatamente o que o público busca: diversão e alegria com boa música. "Nas sextas-feiras, o público jovem que curte Pop e Rap vai ter shows tanto de artistas já consagrados quanto nomes da nova geração que estão se destacando. E nos sábados o modo festa será a palavra de ordem. Mantemos a tradição de misturar os ritmos, mas mesmo com gêneros musicais diferentes, reunimos artistas que têm públicos que gostam de sair para dançar e se divertir a valer."

Ingressos já estão à venda no Zig Tickets. Valores começam a partir de R$ 120.

Confira o line-up divulgado

10 de janeiro (sexta-feira)

Palco Guanabara - Jão - Luísa Sonza

Palco Lapa - Alan Rosa - Jovem Dionísio - Priscilla

11 de janeiro (sábado)

Palco Guanabara - Gloria Groove - Jorge e Mateus - Pedro Sampaio

Palco Lapa - Àttøøxxá - Jorge Aragão - Roda de Funk com MC Carol, Tati Quebra Barraco e Valesca Popozuda