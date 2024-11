Nos 103 anos de Paraisópolis, Thiago Aquino leva arrocha para favela de SP

No ano em que completa 103 anos de história e resistência, Paraisópolis ganhou uma grande festa ao som do arrocha. A favela localizada na Zona Sul de São Paulo foi palco, no último dia 4 de novembro, da gravação do novo DVD do cantor Thiago Aquino, fenômeno do arrocha. Segundo o artista, o show "Hoje é Dia de Favela" é uma homenagem ao bairro e aos moradores nordestinos.

O TOCA esteve na gravação, em plena Arena Palmeirinha, tradicional campo de futebol de várzea da região. Passaram por lá Marília Tavares, Manu Bathidão, Tarcísio do Acordeon, Heitor Costa e Nadson o Ferinha

"Eu nunca imaginei estar aqui em São Paulo gravando um projeto grandioso como esse e com esses convidados", diz Aquino.