Manu Bahtidão fará show gratuito em SP para gravação de 1º especial ao vivo

A cantora alagoana Manu Bahtidão anunciou que fará um show gratuito no feriado do dia 20. A apresentação, no Parque Villa-Lobos, em São Paulo, a partir das 17h, vai virar um especial em vídeo.

O que vai acontecer

Manu Bahtidão vai gravar seu primeiro DVD, "Destino". A dona do hit "Daqui pra Frente" também acaba de divulgar o lançamento de uma nova música, intituada "Universo".

O show tem patrocínio da plataforma de compartilhamento de vídeos curtos Kwai. Portanto a marca do Kwai também estará presente no cenário, nas telas de LED, nos copos personalizados e até nas pulseiras dos convidados.