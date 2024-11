Balaclava Fest transforma domingo em matinê de indie rock e sons esquisitos

Além deles, o Balaclava Fest 2024 terá a DJ, produtora e cantora inglesa Nabihah Iqbal e os brasileiros Ana Frango Elétrico, Paira e Raça. Os shows se alternam em dois palcos, a partir das 15h40, com encerramento previsto para as 23h.

A inglesa Nabihah Iqbal é atração do Balaclava Fest 2024 Imagem: David Corio/Redferns

Water from Your Eyes

Formada na década passada, a dupla Water from Your Eyes faz músicas que desafiam as classificações tradicionais. É rock? Pode ser, mas com variações rítmicas, guitarras desconstruídas, vocais que não caminham em linha reta.

O último disco, "Everyone's Crushed", saiu em 2023. Mas neste ano ele ganhou um irmão menor, "Crushed by Everyone", em que as músicas são remixadas por produtores como The Dare, Nourished by Time e Mandy, Indiana. E, há pouco tempo, soltaram o EP "MP3 Player 1", com quatro covers. Um deles é "Someone Like You", o hit de Adele, mas tocado como se fosse uma música do The Cure.

Esquisito, não? "Sim, acho que a nossa música é realmente bem esquisita!", concorda a vocalista Rachel Brown.