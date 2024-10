Bring Me The Horizon anuncia show extra em São Paulo

Vai ter show extra do Bring Me The Horizon em São Paulo.

A banda se apresentará no dia 28 de novembro, na Audio. O Bring Me The Horizon também se apresenta no dia 30 de novembro, no Allianz Parque, com ingressos quase esgotados.

No Allianz, o BMTH tocará pela primeira vez como atração principal em um estádio. O grupo liderado pelo vocalista e morador de Taubaté (SP) Oliver Sykes se apresentará ao lado de Motionless In White, Spiritbox e The Plot In You. Para o show na Audio, no entanto, Sykes e seus companheiros tocarão sozinhos.