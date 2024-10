Lançamento do TOCA celebra música brasileira com shows de Marcelo D2 e Bebé

Imagem: Andre Porto/UOL

Show Marcelo D2 e um Punhado de Bamba, no lançamento do TOCA Imagem: Andre Porto/UOL

Com o samba sempre no centro do palco, o show ganhou momentos de ovação, quando D2 celebrou clássicos de Zeca Pagodinho ("Maneiras" e "Cabô Meu Pai"), Beth Carvalho ("Água de Chuva no Mar") e Leci Brandão ("Zé do Caroço").

Sempre de pé diante da roda, D2 era o MC a coordenar a festa. Ao público, ele celebrou a chegada do TOCA, falou sobre política e a importância de celebrar a música. Foi um dia de muita emoção, e D2 deixou claro para o público que havia acabado de perder um amigo. "Eu estava precisando disso aqui. Muito obrigado", agradeceu.

A cantora Bebé Salvego, apresentadora do programa No Tom, abriu a noite, apontando caminhos abertos por uma nova geração de artistas. Com voz etérea e hipnotizante, ela se debruçou na produção autoral de seus dois discos, "Bebé" (2021) e "Salve-se" (2024), para mostrar uma envolvente mistura de R&B, jazz e eletrônico.