Bruno Mars dança funk e Thiaguinho canta de surpresa em show

Bruno Mars surpreendeu ao dançar funk e cantar ao lado de Thiaguinho, na noite da última quarta (9), em São Paulo.

O que aconteceu

Thiaguinho surpreendeu o público ao aparecer para cantar a música "Cheia de Manias", clássico do grupo Raça Negra. Ao final da apresentação, Thiaguinho e Bruno se abraçaram no palco.

Bruno Mars também divertiu a plateia ao cantar e dançar a música de funk "Elas estão descontroladas" do Bonde do Tigrão, adaptada com o seu nome: "Desce até o chão, esse é o bonde do Brunão".