'Eu vejo o Léo cantando Marília Mendonça', diz mãe da cantora sobre o neto

"Tenho certeza que isso vai ser muito importante para o Léo, para cada vez mais entender e viver a importância que a mãe dele teve e tem até hoje para todos os brasileiros", disse Huff.

Afinal de contas, todo mundo sabe que Marília Mendonça é a maior artista do país. E, aos poucos, ele vem sabendo disso também. Hoje vai ser um dia que vai ser motivo de muito orgulho pra ele. Murilo Huff

Momentos família

Léo, filho de 4 anos de Marília Mendonça com Murilo Huff, apareceu no show na homenagem. Ele entrou no palco no colo de Deyvid Fabrício, namorado da mãe da cantora.

O show começou com um remix feito por Alok, com os maiores sucessos de Marília; a família subiu ao palco no momento em que o DJ colocou para tocar "Estrelinha". A faixa interpretada pela cantora acabou se tornando a favorita dos fãs depois de sua morte, em 2021. A gravação original é de Di Paullo e Paulino.

O irmão de Marília, João Gustavo, também estava no palco, acompanhado da namorada, Iollanda Nunes. Juntos, se abraçaram e choraram, enquanto recebiam aplausos do público.