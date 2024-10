Curumin propõe retorno à natureza em novo álbum: 'Futuro mais próspero'

Seus trabalhos, como "Achados e Perdidos" e "Japan Pop Show", tiveram uma repercussão superpositiva do público e principalmente da crítica musical, que o definiu como um dos principais compositores da música brasileira.

Mesmo me sentindo distante desta tal consolidação e me sentindo num desafio constante de me manter fazendo música, ainda acho que as pessoas, quando ouvirem minha música e irem ao meu show, vão se conectar com quem faz arte de coração, com quem se entrega de verdade pra parada. Esse disco é uma renovação de votos com a música! Curumin

Na faixa "Só Para no Paraibuna", após uma viagem a São Luís do Paraitinga, cidade onde deságua o rio Paraibuna, o artista reflete o quanto o sistema capitalista tira a possibilidade do ser humano conseguir viver de forma plena, através da conexão com a natureza. Em um trecho o cantor cita que o "o homem é pequeno e a cachoeira é grande", trazendo a concepção de que realmente o ser humano, mesmo com todo o seu poder, ainda é muito pequeno perto da natureza.

O músico Curumin, que lança o disco 'Pedra de Selva' Imagem: Jéssica Junqueira/Divulgação

Quando eu ouço o Krenak falar, eu penso que isso é tecnologia de verdade. Isso me apresenta um futuro muito mais próspero e mostra que a gente é apenas uma célula dentro de várias outras nesse mundo! Curumin

Conheça a faixa 'Só Para no Paraibuna'