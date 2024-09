Atração inglesa do RiR, James analisa: 'Ney é incrível; Anitta, fenômeno'

Comemorando 40 anos de carreira, a banda inglesa James se apresentou no primeiro final de semana no Rock in Rio. Em bate-papo com Toca, nos bastidores do festival, o guitarrista Saul Davies falou sobre o que ouve de música brasileira.

Ney Matogrosso é incrível. Eu moro em Portugal atualmente e, por causa da ligação entre os países, se ouve muito por lá... Anitta, um fenômeno. Mas ela é outra coisa, não? É pop. Quando falamos em música, pensamos em algo mais forte e bem trabalhado.

Saul Davies, guitarrista

Foi a segunda vez que a banda de indie rock, atração do Palco Sunset, tocou no país. Quando vieram ao Brasil há 12 anos, fizeram uma passagem rápida por São Paulo e não puderam conhecer a cidade. "A gente sabe que é uma cidade incrível", disse Saul.