K-pop te dá asas! Fãs do grupo ARTMS se vestem de anjo para show em SP

Carol, 22, é de Curitiba e veio só para ver o grupo. Ela é fã de girl groups e já foi a shows do TWICE, aespa e Chuu. "A minha integrante favorita do ARTMS é JinSoul", confessa.

Laio, 30, é um dos poucos que não precisou viajar para o show do ARTMS porque é de São Paulo. "Eu gosto delas desde que conheci Kim Lip. Foi a primeira integrante que conheci."

Carol, 22, de Curitiba, Daniela, 25, de Campinas, e Laio, 30, com suas asas para o show do ARTMS, nesta terça (17), em São Paulo Imagem: Camila Monteiro/UOL

Laio conta que já fez muitas loucuras pelo grupo. "Cheguei a comprar passagem pra ver elas no Estados Unidos mas tive que cancelar". "Eu amo Odd Eye Circle", conta.

Os amigos Pedro, 25, e João Vitor, 24, vieram de Brasília só para ver o ARTMS. "Chegamos ontem e já vamos embora amanhã, pois trabalhamos". Orbits, já vieram ver Chuu mês passado. "LOONA foi o grupo que me introduziu ao K-pop. Antes eu não gostava, tinha aquele preconceito, e o Loona desconstruiu tudo na minha cabeça.

João Vitor é DJ e foi a uma festa com a roupa com asas. Eles trouxeram para compor o look do show.