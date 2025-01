Eventos lunares e 'resgate' de astronautas: as missões espaciais de 2025

A ciência e a exploração espacial atingiram novos patamares em 2024. Entre as descobertas, cientistas identificaram que as galáxias são muito maiores do que se acreditava e o que acontece com o corpo de um astronauta quando ele fica preso no espaço. Nos últimos dias do ano, a sonda espacial Parker Solar Probe, da Nasa, conseguiu chegar mais próximo do Sol do que qualquer objeto já fabricado por humanos.

Agora, 2025 deve trazer novidades e acontecimentos inéditos para a pesquisa espacial em todo o mundo.

Astronautas "presos" da NASA retornarão à Terra na primavera

Suni Williams e Butch Wilmore retornarão à Terra em março de 2025. Os dois astronautas foram deixados na Estação Espacial Internacional (ISS) em junho de 2024, depois que problemas de propulsão com sua nave espacial, a Starliner, fizeram com que a missão de oito dias tivesse que ser estendida.