Quais as chances de um míssil atingir avião comercial cheio de passageiros?

O outro recurso para tirar dúvidas se um avião é civil, mesmo com problemas na identificação, são as regras de engajamento entre aeronaves. Felebiano descreve como isso funciona na prática: "Você identifica um avião sem transponder. Esse é um cara que quer se esconder. Aí você coloca um caça para observar o avião e tentar se comunicar. Se não tiver resposta, o caça vai se aproximar do avião, vai mostrar que está próximo e fazer sinais para que ele pouse. Se ele ignorar, o caça vai pedir autorização para o tiro de abate".

Um procedimento desses resultou no abatimento do voo 007 da Korean Air Lines em 1982. Saindo de Seul rumo a Anchorage, no Alaska (EUA), o avião fugiu de sua rota e atravessou espaço aéreo soviético considerado proibido. Considerada como espiã americana, a aeronave foi abordada por um caça soviético e, por não obedecer os avisos, abatida por mísseis lançados no ar.

Todas as 269 pessoas que estavam naquele Boeing 747 morreram.



Texto republicado. Originalmente foi ao ar em 10/01/2020