Nascido fora dos EUA, Musk é criticado por apoiar vistos para estrangeiros

Vistos para trabalhadores altamente qualificados são do tipo H-1B, solicitados pelos empregadores. No ramo de tecnologia, várias companhias "patrocinaram" pessoas de fora para trabalharem nos EUA.

Vivek Ramaswamy, escolhido para tocar o Departamento de Eficiência Governamental dos EUA, também se diz a favor de mais vistos. Ele é filho de pais indianos e trabalhou no ramo de biotecnologia. No X, ele defende a vinda de trabalhadores estrangeiros, pois "a cultura americana valoriza a mediocridade em vez da excelência".

Apoiadores de Trump não curtiram

Apoiadores de Trump criticaram Musk e Ramaswamy por quererem opinar sobre a política de imigração dos EUA. Os mais vocais foram o político do partido Republicano Matt Gaetz e a ex-embaixadora dos EUA na ONU Nikki Haley.

Damos boas-vindas ao pessoal da tecnologia para evitar que professores se metam na escolha do gênero das crianças. Não pedimos a eles para criar uma política de imigração

Político republicano Matt Gaetz, no X

"Devemos investir e priorizar os americanos, não trabalhadores estrangeiros", escreveu Nikki no X. Em sua mensagem, ela diz que não há nada de errado com os trabalhadores americanos e com a cultura do país.