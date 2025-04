Trump diz que acordo com TikTok ainda está "na mesa"

WASHINGTON (Reuters) - O presidente norte-americano, Donald Trump, disse nesta quarta-feira que um possível acordo para desmembrar os ativos do TikTok nos Estados Unidos ainda está "na mesa", dias após o negócio ser suspenso.

"Temos um acordo com algumas pessoas muito boas, algumas empresas muito ricas que fariam um ótimo trabalho com isso, mas teremos que esperar para ver o que acontecerá com a China", disse Trump a repórteres no Salão Oval. "Está na mesa, com certeza."

(Reportagem de Andrea Shalal)