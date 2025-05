Como a ciência ajudou a inocentar a 'pior assassina em série' da Austrália?

Variantes podem ser responsáveis por mortes. Em entrevista à BBC em 2021, a professora de imunologia e genômica Carola Vinuesa, da Universidade Nacional Australiana, afirmou que essa variante estava em um gene chamado CALM2, responsável por codificar a calmodulina (proteína encontrada no encéfalo e no coração). Isso poderia causar morte cardíaca súbita.

As descobertas foram publicadas na revista científica Europace. Outras variantes CALM já conhecidas são responsáveis por causar parada cardíaca e a morte de crianças enquanto dormem. Uma miocardite também é apontada como possível causa da morte de Laura.

Caleb e Patrick teriam outra mutação genética, diferente da mãe e das irmãs, no gene BSN. Pesquisas com camundongos apontaram que essa variante seria responsável por causar epilepsia fatal. No caso de Patrick, a advogada Sophie Callan, responsável principal do inquérito, fala na possibilidade de um "distúrbio neurogenético subjacente".