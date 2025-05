OpenAI negocia com Microsoft novo financiamento e futuro IPO, diz FT

(Reuters) - A OpenAI e a Microsoft estão reescrevendo os termos de sua parceria multibilionária em uma negociação de alto risco, projetada para permitir que o criador do ChatGPT lance um futuro IPO, ao mesmo tempo em que protege o acesso da gigante do software a modelos de inteligência artificial de ponta, informou o Financial Times neste domingo.

Uma questão crucial é quanto capital a Microsoft receberá na nova unidade com fins lucrativos da OpenAI em troca dos mais de US$13 bilhões investidos na empresa até o momento, segundo a reportagem. A reportagem afirma que a Microsoft está se oferecendo para abrir mão de parte de sua participação acionária em troca de acesso a novas tecnologias desenvolvidas além do prazo limite de 2030.

As empresas também estão revisando os termos de um contrato mais amplo, redigido inicialmente quando a Microsoft investiu US$1 bilhão na OpenAI em 2019, diz a reportagem.