Juíza rejeita pedido de Musk para interromper mudança da OpenAI para fins lucrativos

Por Gnaneshwar Rajan e Mike Scarcella e Aditya Soni

(Reuters) - Uma juíza dos Estados Unidos negou na terça-feira um pedido de liminar do bilionário Elon Musk para interromper a transição da OpenAI para um modelo com fins lucrativos, mas concordou com um julgamento acelerado sobre o caso, na mais recente reviravolta na batalha judicial entre as partes.

Musk não tem "o alto ônus exigido para uma liminar" para bloquear a conversão de status OpenAI, disse a juíza distrital dos EUA Yvonne Gonzalez Rogers, de Oakland, na Califórnia.