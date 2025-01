Logitech salta na bolsa com resultado melhor que o esperado e previsão maior

(Reuters) - As ações da Logitech saltaram mais de 9% na manhã desta quarta-feira, um dia depois que a fabricante suíço-americana de periféricos para computadores elevou perspectiva de desempenho para o ano e divulgou resultado trimestral acima do esperado.

A companhia tem sido impulsionada por alta demanda em todas as regiões e categorias de produtos, juntamente com um desempenho de margem robusto, que posiciona a Logitech para um crescimento sustentado de longo prazo, disseram analistas do JP Morgan.

As ações da companhia acumulam valorização de 17% este ano.