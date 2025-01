Trump impedirá que TikTok "fique no escuro" se houver um acordo, diz assessor

O TikTok é usado por mais de 170 milhões de norte-americanos mensalmente.

O New York Times informou nesta quinta-feira que Trump está considerando uma decreto que buscaria permitir que o TikTok continue operando apesar de uma proibição legal pendente até que novos proprietários sejam encontrados. Não ficou imediatamente claro se Trump tem autoridade para fazer isso, dadas as exigências legais de desinvestimento impostas pelo Congresso.

Um grupo de parlamentares dos EUA também está pressionando por uma prorrogação de 270 dias, alertando que uma proibição poderia prejudicar os norte-americanos que vivem do uso do TikTok.

O TikTok não respondeu aos pedidos de comentários.

Uma porta-voz da transição de Trump, Karoline Leavitt, disse: "O presidente Trump expressou repetidamente seu desejo de salvar o TikTok, e não há melhor negociador do que Donald Trump".

A Reuters informou que a TikTok planeja encerrar as operações nos EUA de seu aplicativo de mídia social usado por 170 milhões de norte-americanos no domingo, quando uma proibição federal deve entrar em vigor, a menos que haja um adiamento de última hora, de acordo com pessoas familiarizadas com o assunto.