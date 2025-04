Apple despachou da Índia US$2 bi em iPhones em março para evitar tarifas de Trump

Em abril, o governo dos EUA impôs tarifas de 26% sobre as importações da Índia, muito mais baixas do que os mais de 100% que a China passou a enfrentar na época. Desde então, Trump suspendeu tarifas sobre a maioria dos países, com exceção da China, por três meses.

A Foxconn, principal fornecedora da Apple na Índia, exportou smartphones no valor de US$1,31 bilhão em março, o maior valor já registrado em um único mês e igual às remessas de janeiro e fevereiro juntos, de acordo com dados alfandegários analisados pela Reuters.

O envio incluiu os modelos Apple iPhone 13, 14, 16 e 16e, e elevou o total de exportações da Foxconn da Índia para os EUA este ano para US$5,3 bilhões.

As exportações da Tata Electronics somaram US$612 milhões em março, cerca de 63% acima do mês anterior, e incluíram os modelos iPhone 15 e 16.

Apple, Foxconn e Tata não comentaram o assunto.

Os dados da alfândega mostraram que todas as remessas da Foxconn para os EUA em março foram feitas por via aérea a partir do terminal Chennai Air Cargo e aterrissaram em vários locais, incluindo Los Angeles e Nova York, com Chicago recebendo a maior parte da carga.