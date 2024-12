Japão e Índia estudam satélite equipado com laser para reduzir lixo espacial

Separada da gigante japonesa de satélites SKY Perfect JSAT este ano, a Orbital Lasers está construindo um sistema que usará feixes de laser para interromper a rotação do lixo espacial, vaporizando pequenas partes de sua superfície e facilitando sua captura por uma espaçonave de serviço.

A Orbital Lasers planeja demonstrar o sistema no espaço e fornecê-lo aos operadores após 2027, disse Aditya Baraskar, líder de negócios globais da empresa. O sistema pode ser montado em satélites InspeCity se as empresas cumprirem as exigências regulatórias na Índia e no Japão, acrescentou Baraskar.

As empresas disseram ter assinado um acordo preliminar para iniciar a colaboração. A InspeCity foi fundada em 2022 e arrecadou 1,5 milhão de dólares no ano passado, enquanto a Orbital Lasers arrecadou 900 milhões de ienes (5,8 milhões de dólares) desde que foi criada em janeiro.

Um painel das Nações Unidas sobre coordenação de tráfego espacial no final de outubro disse que é necessário uma ação urgente para rastrear e gerenciar objetos na órbita baixa da Terra devido ao rápido aumento de satélites e lixo espacial.

Já existem mais de 100 empresas no mercado de serviços espaciais à medida que as constelações de satélites se expandem, disse Nobu Okada, presidente-executivo da Astroscale, pioneira japonesa na redução de lixo espacial, no início deste ano.

O projeto é o exemplo mais recente de colaboração entre o Japão e a Índia, cujos governos estão trabalhando juntos na missão conjunta Lunar Polar Exploration (LUPEX), que poderá ser lançada já em 2026.