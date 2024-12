SEC estende prazo para Musk responder sobre oferta de acordo em investigação sobre Twitter, diz fonte

NOVA YORK (Reuters) - A Securities and Exchange Commission (SEC) adiou o prazo para Elon Musk responder sobre sua oferta para resolver uma investigação acerca da aquisição do Twitter pelo bilionário por 44 bilhões de dólares em 2022, disse uma fonte familiarizada com o assunto à Reuters.

Na quinta-feira, Musk tuitou uma cópia de uma carta enviada por seu advogado ao presidente da SEC, dizendo que a equipe da SEC lhe deu 48 horas para concordar em pagar uma multa ou enfrentar acusações.

A SEC,, que regula e fiscaliza o mercado de capitais dos Estados Unidos, enviou a Musk uma oferta de acordo na terça-feira com esse cronograma, mas desde então a estendeu para segunda-feira após um pedido de mais tempo, disse a fonte.