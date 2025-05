IBM aposta em IA e mais investimentos nos EUA

O executivo afirmou durante evento da companhia que o interesse do cliente em usar diferentes modelos de IA para diferentes tarefas aumentará a demanda da IBM, que no mês passado informou uma carteira de encomendas de US$ 6 bilhões em IA generativa do tipo ChatGPT.

"Todos esses recursos apenas acelerarão a taxa de crescimento", disse o executivo.

A IBM anunciou em abril que, nos próximos cinco anos, investirá US$150 bilhões nos Estados Unidos, onde produz computadores mainframe há mais de 60 anos. A companhia também fabricará computadores quânticos nos EUA, disse Krishna.

"Entre o mainframe, a inteligência artificial e a computação quântica, acreditamos que haverá um mercado muito saudável, no qual vale a pena investirmos e nos apoiarmos", disse ele.

(Por Jeffrey Dastin)