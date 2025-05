Dá para jogar PlayStation 5 sem o console? Sony libera testes em 30 países

A Sony está implementando o streaming de jogos em nuvem para o PS Portal, o acessório portátil do PlayStation. A novidade, no entanto, ainda não está disponível no Brasil.

O que aconteceu

A Sony implantou a versão beta do serviço. Com ele, é possível jogar no portátil via nuvem, recebendo os dados diretamente dos servidores pela internet. É a mesma tecnologia utilizada no Xbox Cloud Gaming.

Atualmente, para utilizar o PS Portal, é preciso deixar um console ligado. Com o streaming de jogos, no entanto, seria possível utilizar o acessório independentemente, como acontece com o Nintendo Switch, por exemplo. No caso do PS Portal, seria preciso apenas uma boa conexão com a internet.