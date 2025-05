OpenAI permanecerá sob controle sem fins lucrativos e avançará com conversão para fins lucrativos

Por Krystal Hu e Arsheeya Bajwa e Aditya Soni

(Reuters) - A OpenAI, criadora do ChatGPT, disse que deve permanecer sob sua controladora sem fins lucrativos, ao mesmo tempo em que deve avançar com os planos de mudar a estrutura de seu braço com fins lucrativos para permitir mais captação de capital para manter o ritmo na corrida da inteligência artificial.

O anúncio foi feito após uma tempestade de críticas e desafios legais, incluindo uma ação judicial de alto nível movida pelo rival e cofundador Elon Musk, que acusou a OpenAI de se desviar de sua missão fundadora de desenvolver IA para o benefício da humanidade.