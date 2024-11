Lenovo planeja expansão global de fábricas em aposta no crescimento da IA

Embora a China continue sendo sua principal base de fabricação, a Lenovo opera mais de 30 fábricas em nove mercados diferentes. A empresa planeja abrir instalações na Arábia Saudita após um grande acordo de investimento com o Fundo de Investimento Público do reino, disse Yang.

A Lenovo informou nesta sexta-feira um aumento de 24% na receita do segundo trimestre fiscal em relação ao ano anterior. O desempenho foi parcialmente estimulado pelo crescimento das vendas de computadores que podem lidar com cargas de trabalho de inteligência artificial, já que o setor global de computadores pessoais mostrou sinais de recuperação.

A empresa chinesa de tecnologia divulgou uma receita de 17,9 bilhões de dólares para o trimestre encerrado em 30 de setembro, superando as expectativas dos analistas de 16,0 bilhões de dólares, de acordo com dados da Lseg.

O lucro líquido atingiu 359 milhões de dólares, em comparação com as estimativas dos analistas de 331,7 milhões.

As vendas globais de PCs da Lenovo aumentaram 3%, para 16,5 milhões de unidades, no trimestre de setembro, mantendo sua participação de mercado de 24%. Em todo o setor, as vendas globais de PCs caíram 2,4% em relação ao ano anterior, de acordo com a empresa de pesquisa IDC.

A demanda por computadores com capacidade de IA surgiu como um importante fator de crescimento para o setor de PCs, com os fabricantes correndo para lançarem modelos equipados com chips especializados para aplicativos de inteligência artificial.