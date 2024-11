Amazon estuda novo investimento multibilionário em empresa de IA, diz site

(Reuters) - A Amazon.com está em negociações para seu segundo investimento multibilionário na startup de inteligência artificial Anthropic, publicou o site Information na quinta-feira, citando uma fonte familiarizada com o assunto.

A companhia anunciou investimento de 4 bilhões de dólares na rival da OpenAI em setembro do ano passado, dizendo que seus clientes teriam acesso antecipado à tecnologia da Anthropic.

A Anthropic, que foi cofundada por ex-executivos da OpenAI e pelos irmãos Dario e Daniela Amodei, disse no ano passado que havia garantido um investimento de 500 milhões de dólares da Alphabet, controladora do Google, que prometeu investir mais 1,5 bilhão ao longo do tempo.