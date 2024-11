Suprema Corte dos EUA analisa ação que acusa Facebook de enganar acionistas

"Então, qual é o motivo que alguém fosse ler isso e imaginar que nunca aconteceu?”, questionou Thomas.

Shanmugam respondeu: "Não achamos que uma pessoa razoável tiraria essa inferência de uma declaração desse tipo. Quando uma declaração diz 'se algo ocorrer, danos podem acontecer' não acho que seja uma premissa necessária dessa declaração que o evento nunca tenha ocorrido".

As ações do Facebook caíram depois de reportagens na imprensa em 2018 mostraram que Cambridge Analytica havia usado dados de usuários do Facebook coletados de forma inadequada em conexão com a bem-sucedida campanha presidencial dos EUA de Donald Trump em 2016.

A ação judicial busca "danos monetários não especificados", em parte para recuperar o valor perdido das ações do Facebook mantidas pelos investidores.

A questão é se o Facebook quebrou a lei quando não detalhou o "vazamento de dados anterior" em divulgações subsequentes de risco de negócios e, em vez disso, retratou o risco de tais incidentes como puramente hipotético.

O vazamento de dados da Cambridge Analytica levou a investigações do governo dos EUA sobre as práticas de privacidade do Facebook, a várias ações judiciais e a uma audiência no Congresso dos EUA.