Motoristas de Uber agora podem pedir código a usuários em viagens; entenda

A Uber divulgou nesta quinta-feira (7) que os motoristas parceiros agora poderão utilizar o recurso U-Código. Com a nova ferramenta de segurança, os passageiros deverão fornecer uma senha de segurança antes de começar a viagem — o PIN é gerado e exibido no próprio aplicativo do usuário.

O que aconteceu

Recurso está sendo disponibilizado aos motoristas parceiros da Uber nesta semana, de forma gradativa. Antes, a ferramenta estava disponível somente aos usuários. Conforme a plataforma, anteriormente, a função estava sendo testada por motoristas em algumas cidades.

Então, em toda viagem o motorista pedirá o código ao usuário? Não necessariamente. Isso porque o funcionamento ou não do recurso é opcional, cabendo ao condutor parceiro ativar ou desativar o recurso para as viagens, indo em "Central de Segurança" no aplicativo e, depois, em "Verificação de U-Código".