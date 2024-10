Xiaomi lança versão mais potente de carro elétrico em desafio para Tesla e Porsche

O presidente-executivo da Xiaomi, Lei Jun, que é quase uma celebridade na China, usou a última parte de um anúncio de novos produtos de três horas transmitido ao vivo para mostrar o SU7 Ultra.

O executivo também anunciou preços que colocam o novo modelo no mesmo nível do Tesla Model S Plaid e sinalizou a intenção de competir em termos de desempenho, e não de custo, com fabricantes de automóveis mais estabelecidos.

"Esse é o carro de quatro portas produzido em massa mais rápido do mundo atualmente", disse Lei, acrescentando: "Quando as pessoas perguntam por que criamos uma máquina tão potente, minha resposta é simples: estamos construindo um carro dos sonhos."

Um gráfico de comparação exibido durante a apresentação de Lei mostrou que o SU7 Ultra supera o Porsche Taycan Turbo nas especificações de aceleração e velocidade máxima.

Lei também disse que o novo carro também é mais rápido do que o Model S Plaid, embora o Tesla ainda tenha uma autonomia melhor de 672 quilômetros contra 630 quilômetros do Xiaomi.

Ao fixar o preço do SU7 Ultra em linha com o do Model S Plaid na China, em 814.900 iuans (114.200 dólares), a Xiaomi também rompeu com estratégia anterior de se apresentar aos compradores com base no valor.