Nvidia fecha com recorde e empresa pode ultrapassar Apple como mais valiosa

(Reuters) - As ações da Nvidia fecharam no maior valor de todos os tempos nesta segunda-feira, o que colocou a fabricante de chips para inteligência artificial perto de destronar a Apple como a empresa mais valiosa do mundo.

Com os investidores apostando na forte demanda por processadores de IA atuais e de próxima geração, as ações da empresa da Nvidia fecharam em alta de 2,4%, encerrando o dia cotadas a 138,07 dólares.

Em junho, a Nvidia se tornou brevemente a empresa mais valiosa do mundo, mas a companhia acabou sendo ultrapassada pela Microsoft. Desde então, os valores de mercado do trio de empresas de tecnologia têm estado lado a lado.