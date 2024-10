União Europeia pede informações ao YouTube, Snapchat e TikTok sobre algoritmos usados para recomendar conteúdo

As empresas de tecnologia precisam fornecer as informações solicitadas até 15 de novembro, segundo a União Europeia, e após isso a comissão decidirá sobre os próximos passos, que podem incluir multas.

A UE já havia aberto processos de não conformidade sob a regulação europeia de serviços digitais -- que exige que as big techs façam mais para combater conteúdos ilegais e prejudiciais em suas plataformas -- envolvendo as recomendações do TikTok, AliExpress, além do Facebook e do Instagram, da Meta.

(Reportagem de Makini Brice e Benoit Van Overstraeten)