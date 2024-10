Serve Robotics faz parceria com unidade da Alphabet para entregas por drone

(Reuters) - A Serve Robotics, que entrega comida para o Uber Eats usando robôs que percorrem calçadas, disse que fará uma parceria com a Wing Aviation, controlada pela Alphabet, para usar drones, ampliando o alcance operacional para mais de nove quilômetros.

O programa piloto, anunciado nesta terça-feira, será realizado em Dallas, no Estado norte-americano do Texas, e marcará a entrada da Serve no mercado. A parceria fará com que os robôs da Serve coletem os alimentos dos restaurantes e os transfiram para os drones da Wing para entrega aérea.

Até o momento, as operações da empresa têm se concentrado em Los Angeles, onde ela entrega alimentos e mantimentos para a rede de lojas de conveniência 7-Eleven e para a Shake Shack, além do Uber Eats.