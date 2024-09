Musk e X tentam arquivamento de processo de Don Lemon sobre parceria cancelada

Lemon pediu um mínimo de 1,5 milhão de dólares, além de uma parte das receitas publicitárias no primeiro ano, e potencialmente milhões de dólares a mais por atrair seguidores e anunciantes para o X.

Muitos anunciantes preocupados com discurso de ódio e desinformação no X abandonaram a plataforma, antes conhecida como Twitter, após a aquisição no valor de 44 bilhões de dólares por Musk em 2022.

Ao buscar a rejeição do processo de Lemon, Musk também disse que o caso não pertencia à Califórnia, pois ele era residente do Texas enquanto Lemon vivia em Nova York. Ele sugeriu que o caso poderia ser transferido para o Texas.