Empresa dos Emirados faz parceria com Nvidia sobre tecnologia climática

Os Emirados Árabes Unidos estão investindo pesadamente em IA para ajudar a diversificar sua economia, tirando-a do petróleo, e as empresas sediadas no país têm firmado vários acordos com empresas norte-americanas recentemente.

A Microsoft anunciou em abril investimento de 1,5 bilhão de dólares na G42, enquanto esta semana as duas empresas disseram que abrirão dois centros de tecnologia em Abu Dhabi.

A MGX, empresa de investimentos apoiada por Abu Dhabi, também está entrando como parceira em um fundo de 30 bilhões de dólares com a norte-americana BlackRock e a Microsoft para investir em infraestrutura de IA.

Ainda assim, Washington tem se preocupado cada vez mais com a possibilidade dos Emirados Árabes Unidos e outros países do Oriente Médio se tornarem um canal para a tecnologia avançada de IA dos EUA chegar à China.

No ano passado, o governo norte-americano impôs novas restrições sobre exportações de chips de IA, criando uma exigência de licenciamento para o envio de tecnologia a esses países.

O presidente dos Emirados Árabes Unidos, Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan, visitará Washington na segunda-feira. Ele se reunirá com o presidente norte-americano, Joe Biden, e discutirá questões de segurança regional do Oriente Médio, bem como tecnologia avançada e desenvolvimento de IA, disse a Casa Branca.