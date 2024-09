Ordem de separação da UE para Google é improvável por ora, dizem fontes

Por Foo Yun Chee

BRUXELAS (Reuters) - As autoridades antitruste da União Europeia estão considerando ordenar que o Google acabe com práticas anticompetitivas em seu negócio de tecnologia de anúncios publicitários, mas não ordenarão um desmembramento da companhia, como haviam alertado anteriormente, disseram fontes com conhecimento direto do assunto.

Os órgãos reguladores da União Europeia devem emitir uma decisão nos próximos meses, depois que a chefe antitruste Margrethe Vestager ameaçou, no ano passado, desmembrar o lucrativo negócio de "adtech" do Google.