Ações da GameStop despencam com queda em receita e dúvidas sobre recuperação

A GameStop arrecadou um pouco mais de 3 bilhões de dólares com a venda de ações em maio e junho, aproveitando as grandes oscilações de seus papéis após as apostas de alta de Keith Gill, também conhecido como "Roaring Kitty", que tem sido uma figura-chave no chamado "rali do Reddit".

As ações mais do que dobraram em alguns dias em maio, depois que Gill retornou de um hiato de três anos, e caíram 40% em junho, depois que a live de Gill não conseguiu despertar o interesse dos investidores.

As ações da GameStop atingiram um pico intradiário de quase 121 dólares em janeiro de 2021, de cerca de 10 dólares alguns dias antes, em uma montanha-russa para os investidores, antes de despencarem quase 90% no mês seguinte.

(Por Yuvraj Malik)