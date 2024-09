HP tenta conseguir indenização de US$ 4 bilhões do bilionário morto em iate

A HP (Hewlett Packard) afirmou nesta segunda-feira que continuará com os procedimentos legais para buscar até US$ 4 bilhões em danos junto ao patrimônio do bilionário britânico Mike Lynch no Reino Unido.

A empresa norte-americana busca indenização da aquisição da empresa britânica de tecnologia Autonomy em meio a alegações de fraude planejada por seu cofundador Mike Lynch para inflar o valor da companhia.

Lynch, que morreu em agosto quando seu iate afundou na costa da Sicília, tinha negado qualquer irregularidade.