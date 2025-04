Starlink lança antena portátil de internet no Brasil; saiba quanto custa

Antena portátil é do tamanho de um notebook e dá suporte para velocidade de internet de mais de 100 Mbps. A Starlink também diz que o produto consome menos energia e pesa apenas 900 gramas.

Além da antena, usuário deve pagar plano mensal para acessar internet. O mais barato é o Viagem, que oferece 50GB, que custa R$ 315 por mês.

Lançamento acontece após Anatel (Agência Nacional das Telecomunicações) autorizar a expansão da Starlink. Agora, a empresa pode colocar mais 7.500 satélites sobre o Brasil para fornecer internet banda larga e operar em novas frequências.

Líder no Brasil no fornecimento de internet por satélite, a Starlink quer expandir a prestação do serviço no país. Por aqui, eles têm 335 mil clientes, o que equivale a 60% do mercado de internet por satélite.

O que a Starlink tem de diferente?

A Starlink fornece internet banda larga a partir de uma rede de satélites em órbita baixa. Em média, eles operam a uma distância de cerca de 550 km da superfície da Terra.