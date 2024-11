'Vovó boa de papo' criada por IA é arma para enganar golpistas por telefone

Uma pesquisa britânica, conforme noticiado pelo New York Times, destacou que 40% das pessoas com mais de 75 anos assumiram receber telefonemas suspeitos mensalmente ou diariamente.

Como Daisy Harris age

'Boa de papo', Daisy Harris atende às ligações com muita educação e receptividade. No decorrer dos telefonemas, no entanto, a projeção da O2 discorre sobre temas diversos.

Me inspirei muito na minha avó. Ela sempre falava sobre os pássaros no jardim Ben Hopkins, que atuou no projeto da VCCP.

Os diálogos curiosos que nascem enquanto Daisy fala com o golpista são provenientes de gravações feitas pela avó de um dos participantes da ação.