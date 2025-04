Amazon planeja lançar primeiros satélites do Projeto Kuiper em 9 de abril

WASHINGTON (Reuters) - A Amazon.com anunciou nesta quarta-feira que planeja lançar na próxima semana os primeiros 27 satélites de seu Projeto Kuiper, de rede de internet, marcando o início de um plano muito aguardado da empresa para implantar uma constelação massiva que rivalizará com o sistema Starlink de Elon Musk.

Em um comunicado, a Amazon disse que lançará a missão "Kuiper Atlas 1" no dia 9 de abril às 13h (horário de Brasília) a partir da Estação da Força Espacial de Cabo Canaveral, na Flórida. Um foguete Atlas 5, da joint venture entre Boeing e Lockheed Martin, United Launch Alliance, enviará os satélites para o espaço, como parte de um grande acordo de múltiplos lançamentos assinado pela Amazon em 2022.

A missão marcará o início do lançamento em grande escala do Kuiper pela Amazon, uma rede em formato de malha projetada para ultrapassar 3.000 satélites em órbita baixa da Terra, que fornecerão internet de alta velocidade globalmente e rivalizarão com o Starlink da SpaceX, que atualmente possui mais de 7.000 satélites no espaço.