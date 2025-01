O que é o DeepSeek, o chatbot chinês que desafia o Vale do Silício

O Deepseek R1 é uma das descobertas mais incríveis e impressionantes que já vi -e, como código aberto, é um profundo presente para o mundo

Marc Andreessen, investidor do Vale do Silício, e que chamou DeepSeek de "momento Sputnik" da IA no X

É um modelo impressionante, principalmente pelo que eles conseguem oferecer pelo preço. Obviamente vamos entregar modelos melhores e também é realmente revigorante ter um novo concorrente.

Sam Altman, CEO da OpenAI, criador do ChatGPT

Imagem: Florence Lo/Reuters

Estima-se que a empresa treinou modelo gastando "apenas" R$ 6 milhões. O valor é muito menor do que o investido pela OpenAI, que gastou cerca de US$ 100 milhões para treinar o ChatGPT 4.

O DeepSeek foi o app mais baixado da App Store, da Apple, nos EUA, na segunda-feira (27). No Brasil, ele aparece em 19º no ranking de apps mais baixados do Play Store, para celulares Android. O DeepSeek funciona em português, apesar de informar que atua melhor em chinês e em inglês.

No entanto, o chatbot muda de assunto quando questionado sobre temas delicados, como o presidente chinês Xi Jinping e as políticas regionais. À AFP, a IA pediu para "falar de outra coisa".