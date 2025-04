Como Katy Perry se prepara para ir ao espaço com tripulação 100% feminina

Meditações estão na agenda da tripulação. Gayle King contou que começou a meditar por sugestão de uma das colegas de equipe. "Uma delas disse 'tenho a pessoa perfeita para você' e ele tem vindo à minha casa. Tenho algumas sessões planejadas antes do lançamento para me ajudar com a ansiedade", revelou.

Katy, Aisha e as outras devem encarar simulações de voo. A cientista revelou que reservou um voo em um jato de combate para o grupo para aperfeiçoar o condicionamento. "Para mim, a preparação física é muito importante. Quero que meu corpo saiba como é voar [ao espaço]", comentou. Kerianne Flynn também já tem realizado simulações de gravidade zero em voos, para se acostumar com a sensação.

Fiz diversos voos de simulação de gravidade zero. Eles separam um Boeing 747 e pilotam o avião em um padrão parabólico, então quando a aeronave desce, todo mundo flutua. Este serviu para se acostumar com a sensação de ausência de peso. Acho que vou me divertir lá em cima. Também fiz um treinamento na Filadélfia e experimentei pressões de até 5 Gs [cinco vezes o peso da pessoa]. Kerianne Flynn, cineasta

A tripulação exclusivamente feminina da Blue Origin Imagem: Reprodução/Instagram/@blueorigin

Pouco dias antes do lançamento, o grupo participará de um acampamento de treinamento no Texas. Elas farão provas de seus trajes espaciais sob medida e receberão orientações de como responder à equipe de controle no solo e onde localizar suas máscaras de oxigênio.

Frases de emergência também serão parte do repertório. Durante o treinamento, as tripulantes ainda aprenderão quais expressões exatas para comunicar ao comando na Terra que estão em situação pouco segura ou desconfortável e que, por isso, o voo precisa ser suspenso. Duas delas, revelou em 2021 ao programa Good Morning America a diretora do escritório de astronautas New Shepard, Sarah Knights, da Blue Origin, que se trata de "time-out" (algo como 'intervalo' ou 'tempo esgotado') e "I will not fly" ('não vou voar').