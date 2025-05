'Fantapapa': jogo online permite escalar cardeais em um time de futebol; entenda

Enquanto os cardeais se preparam para eleger um novo papa, milhares de pessoas já estão fazendo isso por meio de um novo videogame que permite que os usuários escolham seus favoritos como o próximo pontífice.

Quase 60.000 pessoas se inscreveram no Fantapapa, um jogo online que combina a paixão dos italianos pelo futebol e pela Igreja, desde seu lançamento após a morte do papa Francisco, na semana passada, informaram seus criadores nesta terça-feira (29).

"As pessoas estão intrigadas com a dinâmica de poder do Vaticano", explica Pietro Pace, de 42 anos, um dos fundadores do site. "Jogar permite que elas tentem entender essas dinâmicas e desmistificá-las um pouco", explica.