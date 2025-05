IA vai curar todas as doenças dentro de 10 anos? Ganhador do Nobel diz que sim

Dentro de apenas dez anos, o Prêmio Nobel de Química Demis Hassabis pretende curar todas as doenças com ajuda da inteligência artificial (IA) - pelo menos é o que se tem lido na internet. O cofundador e diretor-executivo da Google DeepMind, especializada em IA, foi entrevistado sobre vários aspectos dessa tecnologia no programa 60 Minutes, da emissora americana CBS News.

Juntamente com o colega John M. Jumper, inglês de 48 anos desenvolveu na DeepMind o modelo de IA AlphaFold2, capaz de prever as estruturas de praticamente todos os 200 milhões de proteínas atualmente conhecidas. Essas substâncias desempenham uma série de funções biológicas, e distúrbios em sua produção, estrutura ou função podem resultar em patologias. A descoberta valeu à dupla o prêmio de química em 2024.

Na entrevista à 60 Minutes, Hassabis especulava que no futuro a IA será capaz de abreviar em semanas ou até meses o desenvolvimento de medicamentos. E completou: "E acho que um dia talvez vamos poder curar todas as doenças com a ajuda da IA."