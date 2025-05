Uber e iFood anunciam parceria estratégica no Brasil

Por Luciana Magalhaes

SÃO PAULO (Reuters) - A Uber e o iFood anunciaram nesta quarta-feira uma parceria estratégica no Brasil. A colaboração, que entrará em operação no segundo semestre, permitirá a introdução de abas de mobilidade no aplicativo do iFood e de abas de entregas no aplicativo da Uber.

Como resultado da combinação, os usuários do iFood poderão solicitar corridas da Uber diretamente do aplicativo do iFood, enquanto os usuários da Uber terão acesso aos serviços de entrega de comida, mercados, farmácias e conveniência do iFood dentro do aplicativo da Uber.