Google diz que hackers que atacaram varejistas do Reino Unido agora miram lojas dos EUA

Hultquist afirmou que o culpado é um grupo ligado à "Scattered Spider", apelido para uma rede vagamente interconectada de hackers com vários níveis de sofisticação.

Há relatos generalizados de que a Scattered Spider está por trás do ataque altamente disruptivo à M&S, uma das varejistas britânicas mais conhecidas, cujas operações online estão congeladas desde 25 de abril.

O grupo conectado ao Scattered Spider tem um histórico de foco em um único setor por vez e provavelmente continuará mirando o varejo por mais algum tempo, disse Hultquist.

Hackers do ecossistema Scattered Spider estão por trás de uma série de invasões disruptivas em ambos os lados do Atlântico. Em 2023, hackers ligados ao grupo foram manchetes por hackearem as operadoras de cassinos MGM Resorts International e Caesars Entertainment.

As autoridades policiais têm tido dificuldades para controlar os hackers ligados à Scattered Spider, em parte devido à falta de envolvimento do grupo, à juventude dos hackers e à falta de cooperação das vítimas de crimes cibernéticos, conforme relatado anteriormente pela Reuters.

O FBI e a Agência de Segurança Cibernética e de Infraestrutura, órgão civil de defesa cibernética dos EUA, não retornaram uma mensagem solicitando comentários.