Meta está pagando US$ 50 por hora para digitalizar sorrisos e ações

Novo problema de tratamento de dados na Europa

Ativistas vão contra métodos da Meta. O grupo austríaco de defesa de direitos None of Your Business (NOYB) disse hoje que buscaria uma liminar contra a Meta se a gigante da tecnologia prosseguir com os planos de usar dados pessoais de europeus para treinar seus modelos de inteligência artificial. Isso poderia levar a pedidos de indenização de bilhões de euros.

Empresa pede dados mesmo de quem recusou. De acordo com a NYOB, alguns usuários receberam uma notificação avisando que tinham que revisar suas preferências de compartilhamento até o dia 27 de maio, mesmo que esses perfis já tivessem optado por não fazer nenhum compartilhamento com a empresa. Caso não sinalizassem a recusa nessa segunda solicitação, os usuários poderiam ter suas informações compartilhadas.

Meta AI já faz isso no Brasil. A Meta começou a usar dados de contas do Instagram e do Facebook para treinar sua IA no final do ano passado no nosso país. Em diversos países da Europa, o uso dessas informações ainda não é permitido por lei. A companhia tem até o dia 21 de maio para responder às acusações feitas pelos ativistas da NYOB por meio de um contato com a organização, para um acordo ou por um documento que indique que a empresa desistiu de usar dados de europeus para treinar sua IA.

Imagem do Horizon World postada por Mark Zuckerberg, em 2022 Imagem: Reprodução/ Facebook

Água nos planos de longo prazo da Meta

Já faz um tempo que a big tech patina para abrir negócios em novas interações digitais. A Facebook Inc. mudou de nome para Meta em 2021 com a intenção declarada de ser um líder em metaversos, ambientes 3D a serem usados com ferramentas como óculos imersivos de realidade virtual. Mas o conceito nunca decolou.