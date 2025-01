Como em 'Harry Potter': capa de invisibilidade pode se tornar realidade?

Um objeto da cor vermelha, por exemplo, absorve todas as outras cores e reflete apenas a onda com frequência de luz vermelha. Junto a isso, nosso olho possui uma estrutura em formato de cone, o que nos ajuda a interpretar as cores recebidas.

O que estão tentando fazer é que a luz nem chegue no objeto. A ideia é que ela sofra refração. Com isso o objeto não recebe o raio de luz, não reflete e fica invisível aos olhos.

Um dos materiais que já possui a capacidade de deixar uma pessoa "invisível" é o Quantum Stealth, desenvolvido pela empresa canadense HyperStealth Biotecnologia. Ele tem a capacidade de bloquear o infravermelho ultravioleta, o infravermelho comum e as varreduras térmicas.

Confira abaixo o vídeo da empresa que mostra como a tecnologia funciona (se desejar, é possível ativar a tradução automática da legenda para o português).

Quais ainda são as barreiras para termos uma capa de invisibilidade?

O principal desafio, segundo especialistas, é fazer essa refração da luz, que ocorre de um meio para o outro, como água ou ar, por exemplo, ser suficiente para manter objetos e pessoas invisíveis.